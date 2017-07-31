Хасан Салихамиджич займет пост спортивного директора «Баварии» (видео)

Сегодня, 31 июля в Мюнхене состоится пресс-конференция, на которой будет назван новый спортивный директор «Баварии».

В июле прошлого года пост спортивного директора «красных» покинул Маттиас Заммер, и с тех пор должность остается вакантной.

Планировалось, что ее займет бывший капитан команды Филипп Лам, однако футболист, завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17, отклонил предложение руководства клуба.

После этого сообщалось о том, что на этот пост может быть назначен бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе. Также рассматривалась кандидатура бывшего капитана «Баварии» голландца Марка ван Боммеля.

Однако, по данным мюнхенского портала TZ, а также телеканала Eurosport, спортивным директором мюнхенского гранда станет 40-летний босниец Хасан Салихамиджич.

Он играл за «Баварию» с 1998 по 2007 год на позициях крайнего защитника, вингера и даже нападающего.

В составе команды он шесть раз становился чемпионом Германии, а в 2001 году «Браццо» стал победителем Лиги чемпионов. С 2007 по 2011 год Хасан играл в серии А за «Ювентус».

Ранее Салихамиджич наряду с Джоване Элбером и Биксантом Лизаразю был объявлен официальным послом «Баварии».



