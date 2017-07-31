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Дмитрий Калинин: В этом году тренировки на льду у нас с первого дня в Чехии

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин поделился впечатлениями от подготовки красно-белых к новому сезону.

- Чувствую себя хорошо, настроение отличное, но сборы продолжаются – впереди предсезонные турниры.

Насколько сложными были сборы в Чехии и Австрии? Достаточно сложными: мы были под нагрузкой, но есть время восстановиться перед предстоящим сезоном и набраться сил.

Сильно изменились сборы по сравнению с предыдущим годом? В том году мы две недели тренировались только на «земле», на лед вышли только на втором сборе в Финляндии. Сейчас тренировки на льду у нас были уже с первого дня в Чехии. Пока самочувствие отличное, - приводит слова Калинина официальный сат «Спартака».

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