Евгений Кулик: Епанчинцев сохраняет то настроение в команде, которое в свое время было в «молодежке» «Спартака»

Защитник «Спартака» Евгений Кулик рассказал о том, как команда работала за границей.

Как самочувствие? Отличное. Очень плодотворно провели предсезонные сборы, набрали неплохую физическую форму. На предстоящих турнирах нам надо поработать над тактическими моментами, побольше времени уделить большинству и меньшинству. И в бой!

Насколько сложными получились сборы? Достаточно тяжелыми. Они просто долго длились: почти месяц мы активно тренировались, проводили по две тренировки в день, поэтому есть легкое утомление.

Как работается под руководством Вадима Епанчинцева? Атмосфера очень хорошая! Я уже работал с Вадимом Сергеевичем до этого, и в принципе, он сохраняет то настроение в команде, которое в свое время было в «молодежке» «Спартака». Думаю, это очень полезно, надеюсь, так будет продолжаться и дальше, - приводит слова Кулика пресс-служба красно-белых.