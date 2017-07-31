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Александр Григорян: Извиняться перед Базелюком не собираюсь

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о своей критике в адрес форварда Константина Базелюка в интервью после матча третьего тура премьер-лиги с «Локомотивом» (0:1).

– Важно знать, что ничего более значимого в своей карьере, чем у меня Хабаровске два года назад, он не показывал, – сказал Григорян в интервью «Матч ТВ». – Тогда за сезон он забил 11 мячей. Думаю, это были его лучшие матчи. У Базелюка был статус таланта, не оправдавшего надежды. Все помнят: многие тренеры, которые с ним работали, обвиняли его в отсутствии бойцовских качеств. У меня в Хабаровске, казалось, он смог преодолеть этот «недуг». И я считал, что он не вернется к прошлому. Может, неправильно было так выступить публично, но не сомневайтесь – ему я говорил о том же самом на протяжении двух месяцев. Мне уже надоело.

– Публичная критика игрока – повод для извинений с вашей стороны?
– Извиняться перед Базелюком я не собираюсь. Сегодня наша команда на сто процентов состоит из бойцовских качеств. Собственно, с таким расчетом футболистов и подбирал. У нас нет возможности приобретать исполнителей с высоким уровнем мастерства, но набрать команду игроков с развитым мужским началом – есть. И если футболист не бьется на поле, он нас дискредитирует. Только слепой не увидел, что Базелюк демонстрировал свое безволие в ведении единоборств всей стране. Это равнодушие к команде. Тогда почему я не имею право сказать, как есть?

Напомним, в интервью телеканалу «Наш футбол» Григорян заявил, что действия Базелюка не выдерживают никакой критики и обвинил его в трусости.

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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