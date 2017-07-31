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«Спартак» отправился в Нижний Новгород

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

«Спартак» отправился в Нижний Новгород, где с 1 по 7 августа команда примет участие в традиционном «Кубке губернатора».  Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тренерский штаб московской команды во главе с Вадимом Епанчинцевым взял на турнир 29 хоккеистов:

Вратари: Маркус Свенссон, Никита Беспалов, Денис Синягин;

Защитники: Дмитрий Калинин, Алексей Бондарев, Алексей Пепеляев, Вилле Лаюнен, Евгений Кулик, Алексей Кириллов, Всеволод Сорокин, Владислав Провольнев, Юрий Сергиенко, Дмитрий Юдин;

Нападающие: Станислав Чистов, Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Денис Толпеко, Константин Глазачев, Райан Стоа, Бен Максвелл, Александр Комаристый, Анатолий Никонцев, Лукаш Радил, Артём Воронин, Сергей Шмелев, Вячеслав Лещенко, Никита Ли, Максим Цыплаков, Алексей Глухов.

Отметим, что первую встречу на турнире «Спартак» проведет 1 августа против новокузнецкого «Металлурга».

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