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Александр Жуков: Многие говорили, что русские выигрывают из-за допинга, но это не так

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что победы отечественных спортсменов доказывают чистоту российского спорта.

«Меня радует, что наши спортсмены, которые подвергаются самому пристальному контролю на любом уровне, на любых соревнованиях показывают великолепный результат.

Многие заявляли, что русские выигрывают, потому что допингом пользуются, но это совершенно не так. Они чистые и они выигрывают», – приводит ТАСС слова Жукова.

Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 25 (11+6+8) медалей. Такой результат стал лучшим для России на чемпионатах мира с 1994 года.

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