«Спартак» – «Краснодар». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в матче 3-го тура РФПЛ на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» примет «Краснодар».
Всего эти команды провели между собой 14 официальных встреч: 10 побед у «Спартака», одна ничья и три победы у «Краснодара», разница мячей – 27:21 в пользу москвичей.
В последнем домашнем матче «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 (21 августа 2016 года).
Всего команды провели в Москве семь матчей: шесть побед у москвичей и одна у краснодарцев (3:1, 8 марта 2015 года).
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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