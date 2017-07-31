«Спартак» – «Краснодар». История противостояния

Сегодня в матче 3-го тура РФПЛ на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» примет «Краснодар».

Всего эти команды провели между собой 14 официальных встреч: 10 побед у «Спартака», одна ничья и три победы у «Краснодара», разница мячей – 27:21 в пользу москвичей.

В последнем домашнем матче «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 (21 августа 2016 года).

Всего команды провели в Москве семь матчей: шесть побед у москвичей и одна у краснодарцев (3:1, 8 марта 2015 года).