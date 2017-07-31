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Быков вошел в тренерский штаб сборной России

Источник:  РФБКомментарии

Бывший капитан сборной России Сергей Быков вошел в тренерский штаб главного тренера национальной команды Сергея Базаревича. В воскресенье вечером Быков провел свою первую тренировку в новом качестве.

«Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве. Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете», – приводит слова Быкова официальный сайт РФБ.

«Мы хотим, чтобы в сборной существовала преемственность. Сергей всегда помогал команде в качестве игрока, а теперь будет полезен в качестве тренера», – добавил Базаревич.

Напомним, что в прошлом году Быков был капитаном сборной России и помог команде выйти в финальную стадию Евробаскета, которая пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября).

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