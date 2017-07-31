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CoollerZ: Надоело, что постоянно акцентируют внимание на возрасте, в тридцать один с реакцией все нормально

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Игрок Natus Vincere в дисциплине Quake Champions Антон «coollerZ» Синьгов в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о переходе в Natus Vincere, а также поделился мнением о значимости возраста в киберспорте.

«Думал недолго. Больше времени заняло общение перед подписанием контракта и согласование условий. Когда они были готовы предложить то, что мы обсудили, я сразу согласился. Условия не супер-супер, но для меня очень хорошие. Я предварительно изучил рынок, чтобы понять, в каких пределах находятся зарплаты игроков, получил несколько предложений от разных команд, и после этого понял, что я хочу и что я должен получать.

Были предложения от AMD. У них есть такое направление, они напрямую спонсируют команды, например,  Evil Geniuses в Dota 2, и решили выйти в Quake, начать меня спонсировать. Одна организация была из СНГ, не особо известная, не буду называть. Еще были предложения от  mousesports и  HellRaisers. Изначально я метил в mouz, мы договорились с ними по условиям, и могу сказать, что там условия были даже немножко лучше, чем в Na’Vi. Но в последний момент у них не срослась какая-то сделка, из которой планировался бюджет на меня. И они мне сказали — извини, брат, у нас банально не хватает на тебя денег. Было обидно и неприятно, потому что цифра была смешная — по сути, в год им [нужно было] на меня потратить одну-две месячных зарплат двух игроков в Counter-Strike. Неприятно, что у них не нашлось таких денег на меня, с учетом того, что я когда-то потратил на них столько времени, и столько им принес.

То, что я сейчас делаю в Quake, это отчасти чтобы показать и доказать людям, что в этой деятельности нет возрастных пределов. Мы можем посмотреть на Zeus, которому 29, можем посмотреть на Virtus.pro. Им всем в районе 30 лет, а по скиллу они — законодатели. Мне уже надоело, что постоянно акцентируют внимание на возрасте. Какая разница? Я не бегаю, никакой физической активности нет, я сижу — и все, что мне нужно, это мозг. А мозг может и в 70 лет нормально функционировать, если с ним хорошо обращаться.

Я сыграл четыре онлайн-турнира, два выиграл, в двух занял третье место, сейчас приехал на этот LAN [ «Кибербитва» от MediaMarkt] — и уже вошел в тройку. По всей видимости, в тридцать один с реакцией все нормально. И что такое реакция? У тебя на мониторе появился пиксель, и тебе надо моментально туда навести? На самом деле, такое редко бывает. Когда ты играешь против соперника, ты заранее, по звукам, по своему пониманию игры имеешь представление, где он находится».

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