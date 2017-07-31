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СМИ: Неймар 2 августа станет игроком «ПСЖ»

Источник:  RMCКомментарии

Нападающий сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Неймар в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

Как сообщает французская радиостанция, руководство парижского клуба официально объявит о переходе 25-летнего бразильского форварда в течение следующих 48 часов.

Ожидается, что представление Неймара болельщикам пройдет в центре Парижа.

Ранее стало известно, что во вторник в Дохе Неймар медосмотр перед переходом в «ПСЖ». Там же в Катаре у игрока запланирована встреча с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Напомним, чтобы Неймар перешел в «ПСЖ», французскому клубу придется заплатить «Барселоне» прописанную в контракте 25-летнего бразильца сумму отступных в размере 220 миллионов евро.

При этом от «ПСЖ» может потребоваться до окончания следующего зимнего трансферного окна продать игроков на сумму 110 миллионов евро, чтобы не попасть под санкции УЕФА из-за нарушения правил финансового fair play.

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