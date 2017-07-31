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«Локомотив» близок к подписанию форварда «Стандарда»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Нападающий бельгийского «Стандарда» Орланду Са близок к переходу в «Локомотив». Об этом информирует портал Tuttomercatoweb.

Как сообщается, железнодорожники достигли договоренности с Са о подписании личного контракта. Теперь о трансфере необходимо договориться с руководством «Стандарда».

Портал transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 2,20 миллиона евро.

Ранее Са играл за португальские «Брагу», «Насьонал» и «Порту», английские «Фулхэм» и «Рединг», польскую «Легию», АЕЛ (Кипр) и «Маккаби» (Тель-Авив).

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