«Локомотив» близок к подписанию форварда «Стандарда»
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Нападающий бельгийского «Стандарда» Орланду Са близок к переходу
в «Локомотив». Об этом информирует портал Tuttomercatoweb.
Как сообщается, железнодорожники достигли договоренности с Са о подписании личного контракта. Теперь о трансфере необходимо договориться с руководством «Стандарда».
Портал transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего форварда в 2,20 миллиона евро.
Ранее Са играл за португальские «Брагу», «Насьонал» и «Порту», английские «Фулхэм» и «Рединг», польскую «Легию», АЕЛ (Кипр) и «Маккаби» (Тель-Авив).
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