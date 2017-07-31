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Андрей Марков: Можно сказать, что я вырос как игрок благодаря Билялетдинову

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник Андрей Марков прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом».

– Когда разговаривал со своим агентом, думал только про «Ак Барс», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Маркова. – Все произошло быстро. С другими клубами переговоры не вел. Перед тем как уехать в Северную Америку я работал с Билялетдиновым, поэтому я знаком со всеми его требованиями. Можно сказать, что я вырос как игрок благодаря ему. У меня было желание снова с ним работать. Я надеюсь, с ним хорошо поработаем.

– О чем успели поговорить с Билялетдиновым?
– Говорили о жизни. Я еще не тренировался с командой. Тактические вопросы будут решаться в процессе. Мы как солдаты: как нам скажут, так и сделаем.

Напомним, в 1998-2000 годах Марков выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в «Динамо» и в 2000 году вместе с клубом стал чемпионом России.

Предыдущие 16 лет Марков играл в НХЛ за «Монреаль» с перерывом на время локаутов, когда он возвращался в Россию – в «Динамо» и «Витязь».

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