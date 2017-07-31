Новый договорняк? Молодежки «Динамо» и «Урала» под подозрением

До начала матча были зафиксированы изменения коэффициентов на победу «Динамо» с форой «-1,5» и на общее количество голов в матче. Также много подозрений вызывает огромное количество ставок на победу бело-голубых в первом тайме с форой «-1» и тоталом более полутора мячей, сообщается в социальных сетях.