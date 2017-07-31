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Новый договорняк? Молодежки «Динамо» и «Урала» под подозрением

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Встреча московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» во втором туре молодёжного первенства России (5:1) вызвала вал необычных ставок. 

До начала матча были зафиксированы изменения коэффициентов на победу «Динамо» с форой «-1,5» и на общее количество голов в матче. Также много подозрений вызывает огромное количество ставок на победу бело-голубых в первом тайме с форой «-1» и тоталом более полутора мячей, сообщается в социальных сетях. 

Эти ставки были подтверждены результатом — «Динамо» выиграло 5:1 (3:1). 

«Советский спорт» будет следить за развитием ситуации.

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