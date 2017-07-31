Андрей Гашкин: Думаю, что «Локомотив» будет держаться в лидерах чемпионата достаточно долго
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин прокомментировал старт «Локомотива»
в чемпионате России.
- У «Локомотива» есть опытный тренер Юрий Семин, который знает, как подготовить команду к чемпионату. В прошлом году он был немножко в цейтноте, но уже в этом смог спокойно выполнить свою работу. Думаю, что красно-зеленые будут держаться в лидерах достаточно долго, - цитирует Гашкина «Газета.Ru».
После трех туров чемпионата России «Локомотив» делит с «Зенитом» и «Ахматом» первую строчку в турнирной таблицы РФПЛ.
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