Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лужники» начали готовить к матчам чемпионата мира

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Большую спортивную арену «Лужники» начали готовить к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Строительные работы на стадионе полностью завершены, началась подготовка к чемпионату мира. Нам предстоит прокладка большого объема инженерных коммуникаций, оптоволокна и монтаж специального медийного оборудования.

После чемпионата мира часть этого оборудования и коммуникаций будет демонтирована, так как она не нужны для повседневной работы арены», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По его словам, к лету 2018 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» планируется построить несколько крупных временных сооружений, необходимых для принятия гостей и болельщиков чемпионата мира.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Екатеринбург Арена» готова на 75%Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт рассказал о подготовке Екатеринбурга и стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира 2018 года.В «Лужниках» создали рвы безопасности, чтобы не позволить болельщикам выбегать на полеНа стадионе «Лужники» соорудили рвы безопасности между трибунами и полем, сообщает «Собеседник.Ru». Это позволит не допустить проникновения на поле болельщиков.«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМЗащитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.Виталий Мутко: Первый канал будет работать над церемониями открытия и жеребьевки ЧМ-2018Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о жеребьевке и церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.Сборная Бразилии начала изучать русский язык в преддверии ЧМ-2018В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года тренерский штаб сборной Бразилии приступил к изучению русского языка и культуры России.
Футбол
Андрей Гашкин: Думаю, что «Локомотив» будет держаться в лидерах чемпионата достаточно долго
Футбол
Новый договорняк? Молодежки «Динамо» и «Урала» под подозрением
Хоккей
Андрей Марков: Можно сказать, что я вырос как игрок благодаря Билялетдинову
Футбол
«Локомотив» близок к подписанию форварда «Стандарда»
все новости
Стадион «Лужники»
Стадион «Лужники»
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости