«Лужники» начали готовить к матчам чемпионата мира

Большую спортивную арену «Лужники» начали готовить к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Строительные работы на стадионе полностью завершены, началась подготовка к чемпионату мира. Нам предстоит прокладка большого объема инженерных коммуникаций, оптоволокна и монтаж специального медийного оборудования.

После чемпионата мира часть этого оборудования и коммуникаций будет демонтирована, так как она не нужны для повседневной работы арены», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По его словам, к лету 2018 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» планируется построить несколько крупных временных сооружений, необходимых для принятия гостей и болельщиков чемпионата мира.

Напомним, «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.