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Сергей Силкин: Договорняк молодежки «Динамо» и «Урала»? Мне ничего об этом неизвестно

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о якобы договорном матче молодежных команд «Динамо» и «Урала».

- Меня не интересуют подобные разговоры, тем более когда дело касается каких-то ставок. У меня есть информация, что ставки делают даже тогда, когда играют школьные команды первенства Москвы. Даже на таком уровне делаются букмекерские ставки – это полное безобразие. Что касается матча молодежных команд «Динамо» и «Урала», то мне об этом ничего неизвестно…

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