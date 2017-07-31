Петерис Скудра: На Кубке губернатора «Торпедо» важно определиться с ребятами, которые поедут на второй сбор
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил,
что предстоящий турнир на Кубок губернатора Нижегородской области поможет
определить состав команды на сезон.
- Нам важно будет определиться по некоторым игрокам, которые находятся на просмотровых контрактах, определиться с ребятами, которые поедут на второй сбор. Ну и начинаем наигрывать тройки, связки, будем стараться применять и то, что нарабатывали по тактике. После турнира у нас всего две контрольных игры, поэтому решение будем принимать именно по его итогам, - цитирует Скудру «Р-Спорт».
Напомним, что турнир пройдет с 1 по 7 августа.
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