Петерис Скудра: На Кубке губернатора «Торпедо» важно определиться с ребятами, которые поедут на второй сбор

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что предстоящий турнир на Кубок губернатора Нижегородской области поможет определить состав команды на сезон.

- Нам важно будет определиться по некоторым игрокам, которые находятся на просмотровых контрактах, определиться с ребятами, которые поедут на второй сбор. Ну и начинаем наигрывать тройки, связки, будем стараться применять и то, что нарабатывали по тактике. После турнира у нас всего две контрольных игры, поэтому решение будем принимать именно по его итогам, - цитирует Скудру «Р-Спорт».

Напомним, что турнир пройдет с 1 по 7 августа.