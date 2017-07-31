Марез станет игроком «Ромы» на этой неделе
Источник: Football ItaliaКомментарии
Полузащитник «Лестера»
Рияд Марез перейдет в «Рому» в четверг, сообщает Football Italia со ссылкой на
двух авторитетных журналистов.
По данным BeIN Sports, 26-летний алжирец в четверг пройдет медосмотр в «Роме», после чего клуб объявит о подписании контракта.
А по информации Sportitalia, предложение «Ромы» в размере 35 миллионов евро с бонусами должно удовлетворить «Лестер».
Напомним, Марез провел три с половиной сезона в составе английского клуба после перехода из «Гавра».
В сезоне 2015/2016 он стал чемпионом Англии и был признан лучшим игроком сезона по версии Ассоциации футболистов-профессионалов.
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