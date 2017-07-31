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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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Андрей Гашкин: Думаю, что «Спартак» выиграет у «Краснодара»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».

- Думаю, что красно-белые выиграют со счетом 2:1 - мне не кажется, что «быки» смогут отнять у спартаковцев очки в Москве, хоть они и дважды победили на старте первенства», - рассказал Гашкин в интервью «Газете.Ru».

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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