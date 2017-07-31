Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

- «Краснодар» потратил много сил в Лиге Европы. Не сказал бы, что игра подопечных Игоря Шалимова в атаке сегодня лучшая в лиге, в обороне же проблем хватает. У «Спартака» также в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать, тем более на своем поле, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.