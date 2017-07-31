«Екатеринбург Арена» готова на 75%

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт рассказал о подготовке Екатеринбурга и стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира 2018 года.

«Готовность стадиона составляет 75%. Параллельно с реконструкцией стадиона идут масштабные строительные работы вокруг спортивной площадки, все – в плановом режиме. Всего в региональной программе запланировано 47 мероприятий по подготовке к турниру», – приводит ТАСС слова Швиндта.

Также в городе практически готовы три тренировочные площадки: «На «Урале» и «Калининце» уже взошла трава и подготовлена вся инфраструктура. В соответствии с графиком идут работы на стадионе «Химмаш», – добавил замглавы региона.

Добавим, что вместимость «Екатеринбург Арены» (бывший стадион «Центральный») после реконструкции составит 35 тысяч зрителей.