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«Екатеринбург Арена» готова на 75%

Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт рассказал о подготовке Екатеринбурга и стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира 2018 года.

«Готовность стадиона составляет 75%. Параллельно с реконструкцией стадиона идут масштабные строительные работы вокруг спортивной площадки, все – в плановом режиме. Всего в региональной программе запланировано 47 мероприятий по подготовке к турниру», – приводит ТАСС слова Швиндта.

Также в городе практически готовы три тренировочные площадки: «На «Урале» и «Калининце» уже взошла трава и подготовлена вся инфраструктура. В соответствии с графиком идут работы на стадионе «Химмаш», – добавил замглавы региона.

Добавим, что вместимость «Екатеринбург Арены» (бывший стадион «Центральный») после реконструкции составит 35 тысяч зрителей.

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