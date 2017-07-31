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Шамил Хуснутдинов: У нас есть свободная позиция легионера, будем искать нападающего

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал, что казанская команда ищет еще одного нападающего.

– У нас есть свободная позиция легионера, мы будем искать нападающего. Будем работать над тем, чтобы закрыть иностранную позицию.

– Апелляция по делу Зарипову уже отправлена?
– Насколько я в курсе, пока еще нет, но в ближайшее время отправим. Перспективы? Пока не могу сказать. Тут трудно что-либо загадывать. Понятно, мы будем находить аргументы, но пока я ничего не могу говорить, – передает слова Хуснутдинова «БИЗНЕС Online».

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с защитником Андреем Марковым.

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