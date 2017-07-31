«Фиорентина» станет соперником «Реала» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

«Реал» выбрал «Фиорентину» в качестве соперника в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу, сообщает официальный сайт «фиалок». Игра пройдет 23 августа на одноименном стадионе в Мадриде.

Матч станет повторением финала Лиги чемпионов 60-летней давности. В сезоне 1956/1957 «Реал» победил «Фиорентину» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу» благодаря голам Альфредо Ди Стефано и Франсиско Хенто. На игре присутствовало 120 тысяч зрителей.

«Для нас честь получить приглашение от «Реала» на матч за этот исторический трофей, – заявил исполнительный директор «Фиорентины» Марио Коньини. – И еще большая честь вспомнить при таких обстоятельствах один из самых ярких моментов в истории «Фиорентины».

Добавим, что «Реал» будет разыгрывать Кубок Сантьяго Бернабеу в 38-й раз. В прошлом сезоне команда победила французский «Реймс» (5:3).