Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подряд

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о старте сезона и шансах на второе чемпионство подряд.

– После Суперкубка вы говорили, что хорошо себя чувствуете, отбегав 120 минут. Но дальше «Спартак» дважды играет вничью, а Каррера объясняет это усталостью.

– Я так сказал, потому что мы выиграли, и эмоции не давали почувствовать никакой усталости, – сказал Джикия в интервью 8news.ru. – На самом деле, в матче против «Локо» под конец уже начали ощущать, что силы кончаются. После серьезных игр все устают. Главное, чтобы никто не подумал, будто это отговорки. Есть усталость или нет – надо выходить на поле и побеждать. Это вообще не обсуждается.

– Усталость после двух-трех матчей – это нормально?

– Ну, здесь многое зависит от того, как развивалась та или иная игра. Например, не пропусти мы от «Динамо» на последней минуте, все бы в один голос твердили: «Спартак» великолепен! Хвалили бы каждого, кто был на поле. Но после той игры только и писали: «Что с командой?».

– Приоритет для «Спартака» в новом сезоне – чемпионат или Лига чемпионов, которой не было в прошлом году?

– Если так рассуждать, то у нас еще и Кубок России есть. Он тоже важен! А до Лиги чемпионов у нас еще полно игр, поэтому будем двигаться от матча к матчу. Прямо сейчас все силы направлены на чемпионат. Начнется Лига чемпионов – будем выкладываться на сто процентов там. Я, например, пока даже не задумывался, кто может попасться «Спартаку». Какая разница? Слабых команд-то нет.

– Чемпионство «Спартака» второй год подряд – реальность?

– Я считаю что да. Костяк команды сохранился. По крайней мере, я верю, что нам все по силам.