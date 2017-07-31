Team Liquid является фаворитом TI 2017 по мнению болельщиков
Team Liquid заняла первое место в рейтинге фаворитов турнира The International 2017 по мнению пользователей Facebook, Twitter и Reddit.
TI7 Fan Favorites --- Over 25,000 votes cast. #TI7 pic.twitter.com/IOqIXycn0r— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 31 июля 2017 г.
Пользователи китайской социальной сети Weibo выбрали LGD Gaming фаворитом предстоящего чемпионата.
Стоит отметить, что в опросах приняли участие более 25 тысяч человек.
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