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Team Liquid является фаворитом TI 2017 по мнению болельщиков

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Team Liquid заняла первое место в рейтинге фаворитов турнира The International 2017 по мнению пользователей Facebook, Twitter и Reddit.


Пользователи китайской социальной сети Weibo выбрали LGD Gaming фаворитом предстоящего чемпионата.

Стоит отметить, что в опросах приняли участие более 25 тысяч человек. 

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