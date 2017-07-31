Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Балашов: Могу сказать, что Григалава выбыл надолго

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал травму защитника Гии Григалавы.

- Григалаве была сделана операция, которая длилась практически два часа. Сложно говорить о точных сроках восстановления, но могу сказать, что он выбыл надолго. Сейчас он находится в стабильном состоянии, улыбается, но, конечно, расстроен тем, что не сможет играть, - передает слова Балашова ТАСС.

Напомним, что в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.

Позже у защитника «Арсенала» диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» - «Краснодар». Самедов и Луис Адриано в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком».Андрей Воронин: Я и раньше говорил, что надо просто Кокорина оставить в покое и дать ему игратьБывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первых матчах чемпионата России.Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подрядЗащитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о старте сезона и шансах на второе чемпионство подряд.Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждатьФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
Футбол
Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший
Футбол
Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подряд
Футбол
«Фиорентина» станет соперником «Реала» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу
Футбол
Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Гия Григалава
Гия Григалававсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости