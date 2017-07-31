Дмитрий Балашов: Могу сказать, что Григалава выбыл надолго

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал травму защитника Гии Григалавы.

- Григалаве была сделана операция, которая длилась практически два часа. Сложно говорить о точных сроках восстановления, но могу сказать, что он выбыл надолго. Сейчас он находится в стабильном состоянии, улыбается, но, конечно, расстроен тем, что не сможет играть, - передает слова Балашова ТАСС.

Напомним, что в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.

Позже у защитника «Арсенала» диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.