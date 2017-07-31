Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер молодежного состава «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о якобы договорной игре между «Динамо» и «Уралом».

- По поводу ставок и подозрении в договорной игре, ну бред полнейший. Я вообще не разбираюсь в подобных вещах, и абсолютно без понятия как выстраиваются коэффициенты. Если говорить об игровой составляющей, мы действительно переиграли «Урал» и победили заслуженно. Могли забить больше, были моменты, которые нам не удалось реализовать

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Анзор Кавазашвили: Изменения коэффициента на матч не является поводом для договорной игрыСкандал в «Динамо»: почему клуб не надел траурные повязки?Скандал в «Динамо»: почему клуб не надел траурные повязки?Фанаты «Динамо» упрекают клуб в том, что игроки вышли на первый тайм матча с «Ахматом» без траурных повязок память о Валерии Маслове.Квинси Промес: Надеюсь, мы адаптируемся к необходимости играть много матчейПолузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о результатах команды и календаре красно-белых на старте сезона.Ивелин Попов: Мы сами виноваты, что не смогли обыграть «Динамо» и «Уфу»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перед матчем с «Краснодаром» поделился воспоминаниями от стартовых матчей чемпионата России против «Динамо» и «Уфы». Напомним, что обе игры завершились вничью.
Футбол
Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший
Футбол
Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подряд
Футбол
«Фиорентина» станет соперником «Реала» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу
Футбол
Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохловвсе новости