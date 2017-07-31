Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший

Главный тренер молодежного состава «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о якобы договорной игре между «Динамо» и «Уралом».



- По поводу ставок и подозрении в договорной игре, ну бред полнейший. Я вообще не разбираюсь в подобных вещах, и абсолютно без понятия как выстраиваются коэффициенты. Если говорить об игровой составляющей, мы действительно переиграли «Урал» и победили заслуженно. Могли забить больше, были моменты, которые нам не удалось реализовать