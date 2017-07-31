Анзор Кавазашвили: Изменения коэффициента на матч не является поводом для договорной игры

Бывший глава Комитета по договорным играм Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о «договорной» игре между молодежными командами «Динамо» и «Урала».

- Букмекеры специально меняют коэффициенты, для того чтобы нагнетать искусственно интригу, это никак не является поводом считать, что матч был договорной. В этом смысле букмекерские конторы работают довольно грамотно. А так это все эти истории не стоят выеденного яйца…