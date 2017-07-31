Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Воронин: Я и раньше говорил, что надо просто Кокорина оставить в покое и дать ему играть

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первых матчах чемпионата России.

- В первую очередь Кокорин сейчас играет результативно за счет доверия тренера. Насколько я знаю, тренер с ним разговаривал, проводил личные беседы и стал ему доверять. Это очень важно для нападающего. Важно было забить в самой первой игре при Манчини. Во-вторых, мне сейчас смешно становится от того, что только недавно все Кокорина критиковали, а сейчас опять начинают говорить, в каком он порядке. Я и раньше говорил, что надо просто человека оставить в покое и дать ему играть. Он знает, что надо делать и что доказывать, - рассказал Воронин «Р-Спорт».

Напомним, что напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» - «Краснодар». Самедов и Луис Адриано в стартовом составеСтал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ со «Спартаком».Дмитрий Балашов: Могу сказать, что Григалава выбыл надолгоГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал травму защитника Гии Григалавы.Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подрядЗащитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о старте сезона и шансах на второе чемпионство подряд.Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждатьФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
Футбол
Дмитрий Хохлов: Договорняк матча с «Уралом»? Бред полнейший
Футбол
Георгий Джикия: Верю, что «Спартаку» по силам второе чемпионство подряд
Футбол
«Фиорентина» станет соперником «Реала» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу
Футбол
Александр Бубнов: У «Спартака» в достатке трудностей, но чемпиону пора побеждать
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Андрей Воронин
Андрей Воронинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости