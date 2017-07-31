Андрей Воронин: Я и раньше говорил, что надо просто Кокорина оставить в покое и дать ему играть

Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первых матчах чемпионата России.

- В первую очередь Кокорин сейчас играет результативно за счет доверия тренера. Насколько я знаю, тренер с ним разговаривал, проводил личные беседы и стал ему доверять. Это очень важно для нападающего. Важно было забить в самой первой игре при Манчини. Во-вторых, мне сейчас смешно становится от того, что только недавно все Кокорина критиковали, а сейчас опять начинают говорить, в каком он порядке. Я и раньше говорил, что надо просто человека оставить в покое и дать ему играть. Он знает, что надо делать и что доказывать, - рассказал Воронин «Р-Спорт».

Напомним, что напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.