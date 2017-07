«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Матича

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Неманьи Матича из «Челси». Об этом информирует официальный сайт английского клуба.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 28-летний футболист подписал контракт сроком на три года. Также в соглашении есть пункт о продлении контракта еще на один сезон.

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO