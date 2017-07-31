Александр Тарханов: Причина ухода Галстяна не связана с «договорняком»

Главный тренер ФК «Урал» Александр Тарханов поделился своим мнением о так называемом договорном матче между молодежными командами «Динамо» и «Урала».



- Я был на этом матче, видел игру. «Динамо» просто в разы сильнее нас, вот и все. У них хорошая команда во второй лиге эта команда играли, а у нас мальчишки 98-99 года рождения. При счете 2-1 мы могли забить и сопротивлялись неплохо. Во втором тайме они нас дожали. А все эти слухи про договорные игры, ну это просто идиотизм.

- А такое изменение в коэффициентах является поводом для договорной игры?

- Они ерундой занимаются, мне вообще тема ставок не близка, вообще эти конторы букмекерские не совсем здоровые люди. Когда я работал в комитете по договорным играм, мы пытались по букмекерским коэффициентам попробовать выявить договорную игру, в итоге ничего не нашли. Все там сидели в комитете, Ловчев, Бубнов, никто ничего не нашел, так что, это не повод думать о договорной игре.

- По нашей информации тренер молодежной команды «Урала» Погос Галстян уволен, с чем это связано?

- Он сам ушел, его никто не увольнял. Причина ухода, он хочет работать самостоятельно, и это никак не связано с этой игрой. Наоборот его уговаривали все и президент клуба Григорий Иванов и мы тренерский штаб основной команды. Я не буду говорить откуда предложение ему поступило, но причина ухода точно не в этой игре.

Я обалдел, когда увидел новость о якобы договорной игре, ну это ни в какие ворота не лезет, «Динамо» просто было сильнее нас, после каждого крупного поражения, теперь считать все «договорняком»?

И кстати букмекеры то ошиблись, они вроде как писали, что победа будет после первого тайма будет с перевесом в один мяч. Но оказалось то не так (смеется). Могло быть и 3:1 и 4:1. Так, что все это бред сивой кобылы.