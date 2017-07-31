Александр Тарханов: Причина ухода Галстяна не связана с «договорняком»
Главный тренер
ФК «Урал» Александр Тарханов поделился своим мнением о так называемом
договорном матче между молодежными командами «Динамо» и «Урала».
- Я был на этом матче, видел игру. «Динамо» просто в разы сильнее нас, вот и все. У них хорошая команда во второй лиге эта команда играли, а у нас мальчишки 98-99 года рождения. При счете 2-1 мы могли забить и сопротивлялись неплохо. Во втором тайме они нас дожали. А все эти слухи про договорные игры, ну это просто идиотизм.
- А такое изменение в коэффициентах является поводом для договорной игры?
- Они ерундой занимаются, мне вообще тема ставок не близка, вообще эти конторы букмекерские не совсем здоровые люди. Когда я работал в комитете по договорным играм, мы пытались по букмекерским коэффициентам попробовать выявить договорную игру, в итоге ничего не нашли. Все там сидели в комитете, Ловчев, Бубнов, никто ничего не нашел, так что, это не повод думать о договорной игре.
- По нашей информации тренер молодежной команды «Урала» Погос Галстян уволен, с чем это связано?
- Он сам ушел, его никто не увольнял. Причина ухода, он хочет работать самостоятельно, и это никак не связано с этой игрой. Наоборот его уговаривали все и президент клуба Григорий Иванов и мы тренерский штаб основной команды. Я не буду говорить откуда предложение ему поступило, но причина ухода точно не в этой игре.
Я обалдел, когда увидел новость о якобы договорной игре, ну это ни в какие ворота не лезет, «Динамо» просто было сильнее нас, после каждого крупного поражения, теперь считать все «договорняком»?И кстати букмекеры то ошиблись, они вроде как писали, что победа будет после первого тайма будет с перевесом в один мяч. Но оказалось то не так (смеется). Могло быть и 3:1 и 4:1. Так, что все это бред сивой кобылы.