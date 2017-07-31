«Спартак» - «Краснодар». Самедов и Луис Адриано в стартовом составе
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ.
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулев, Ристич, Сулейманов.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш, Адриано
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович, Жоаозиньо, Перейра, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция