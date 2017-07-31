«Спартак» - «Краснодар». Самедов и Луис Адриано в стартовом составе

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Агент Хуан Оллер сообщил, что «Зенит» достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов.

Ригони станет игроком «Зенита» в течение двух суток Агент Хуан Оллер сообщил, что «Зенит» достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов.