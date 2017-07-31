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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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«Спартак» - «Краснодар». Самедов и Луис Адриано в стартовом составе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 3-го тура РФПЛ.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Каборе, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Рамирес, Мамаев, Жигулев, Ристич, Сулейманов.

Матч

Спартак - Краснодар

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зе Луиш, Адриано

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович, Жоаозиньо, Перейра, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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