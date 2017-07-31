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Ригони станет игроком «Зенита» в течение двух суток

Источник:  ТАССКомментарии

Агент Хуан Оллер сообщил, что «Зенит» достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов.

«Сделку по трансферу игрока можно считать завершенной. В течение суток игрок пройдет медицинское обследование и затем подпишет контракт с «Зенитом». Могу с уверенностью сказать о том, что в течение 48 часов Ригони станет игроком питерского клуба», - сказал Оллер ТАСС.

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.

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