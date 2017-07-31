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Pajkatt и Biver покинули Natus Vincere

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Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилль и Мальте «Biver» Винтер покинули состав Natus Vincere.

«Несмотря на все приложенные усилия, мы не смогли добиться командного взаимодействия на необходимом уровне. Поэтому сегодня нашу команду покидают Biver и Pajkatt. Пер и Мальте — отличные парни и игроки, с которыми было приятно работать как в онлайне, так и на буткемпе. Надеюсь, тот опыт, который мы получили за эти полгода, окажется полезным. Мне искренне жаль, что наши пути расходятся, однако я верю, что парни на своем дальнейшем пути добьются всего, чего только захотят», — прокомментировал менеджер состава Na`Vi по Dota 2 Игорь «caff» Сидоренко.

Игроки выступали за «рожденные побеждать» с декабря 2016 года.

Состав Natus Vincere по Dota 2:  

Данил «Dendi» Ишутин  
Виктор «GeneRaL» Нигрини
Акбар «SoNNeikO» Бутаев    
Александр «XBOCT» Дашкевич (тренер)

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