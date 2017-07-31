Макгиди выставил на продажу свой дом в Шотландии
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди, в настоящее время выступающий за английский «Сандерленд», выставил на продажу особняк в Глазго стоимостью более 1 млн фунтов.
Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Evening Times.
Трёхэтажный дом в области Саут-Ланаркшир на окраине Глазго имеет пять спален, игровой зал с баром и кинозал.
Отмечается, что причиной продажи особняка стало приобретение Макгиди ещё более дорогого дома.
Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, провёл за клуб 72 матча и забил 11 мячей.
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