Макгиди выставил на продажу свой дом в Шотландии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди, в настоящее время выступающий за английский «Сандерленд», выставил на продажу особняк в Глазго стоимостью более 1 млн фунтов.

Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Evening Times.

Трёхэтажный дом в области Саут-Ланаркшир на окраине Глазго имеет пять спален, игровой зал с баром и кинозал.

Отмечается, что причиной продажи особняка стало приобретение Макгиди ещё более дорогого дома.

Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, провёл за клуб 72 матча и забил 11 мячей.