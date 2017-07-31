Жозе Моуринью: Я хотел бы поблагодарить Неманью за желание присоединиться к нам
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
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тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход полузащитника
Неманьи Матича из «Челси».
- Матич — игрок «МЮ» и игрок Жозе Моуринью. У него есть все, что мы хотим видеть в футболисте: лояльность, стабильность, амбиции, умение играть в команде.
Я хотел бы поблагодарить Неманью за желание присоединиться к нам, потому что без этого его бы здесь не было. Я уверен, что наши игроки и болельщики полюбят Матича. Добро пожаловать, - цитирует Моуринью сайт «Манчестер Юнайтед».
Ранее официальный сайт английского клуба сообщил, что 28-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на три года.
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