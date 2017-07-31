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Жозе Моуринью: Я хотел бы поблагодарить Неманью за желание присоединиться к нам

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход полузащитника Неманьи Матича из «Челси».

- Матич — игрок «МЮ» и игрок Жозе Моуринью. У него есть все, что мы хотим видеть в футболисте: лояльность, стабильность, амбиции, умение играть в команде.

Я хотел бы поблагодарить Неманью за желание присоединиться к нам, потому что без этого его бы здесь не было. Я уверен, что наши игроки и болельщики полюбят Матича. Добро пожаловать, - цитирует Моуринью сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее официальный сайт английского клуба сообщил, что 28-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на три года.

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