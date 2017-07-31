«Спартак» – «Краснодар». Манчини присутствует на матче
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини посетил матч 3-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие-Арена».
Напомним, в четвертом туре «Зенит» встретится в Петербурге со «Спартаком». Матч пройдет 6 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция