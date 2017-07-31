Официально: Маммана подписал контракт с «Зенитом»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Соглашение рассчитано на пять лет.
Эмануэль Маммана — футболист «Зенита»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 31 июля 2017 г.
Подробности: https://t.co/owRM8HwFdo pic.twitter.com/XjMa1iw0zL
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Отметим, сегодня аргентинец прошел медосмотр в Петербурге.
Напомним, защитник выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. По информации СМИ, сумма трансфера – 16 миллионов евро, портал Transfermarkt оценивает Мамману в 7 миллионов евро.
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