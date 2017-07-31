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Официально: Маммана подписал контракт с «Зенитом»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет.

Уникальный игрок сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдал 16 миллионов евро

Отметим, сегодня аргентинец прошел медосмотр в Петербурге. 

Напомним, защитник выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. По информации СМИ, сумма трансфера – 16 миллионов евро, портал Transfermarkt оценивает Мамману в 7 миллионов евро.

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