Официально: Маммана подписал контракт с «Зенитом»

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет.

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Отметим, сегодня аргентинец прошел медосмотр в Петербурге.

Напомним, защитник выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. По информации СМИ, сумма трансфера – 16 миллионов евро, портал Transfermarkt оценивает Мамману в 7 миллионов евро.