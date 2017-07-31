Дмитрий Булыкин: Переход Дзюбы в «Локомотив» маловероятен
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Бывший
нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о
возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Локомотив».
«На
мой взгляд, это маловероятно. Он сам не пойдет на этот переход. В
Санкт-Петербурге у него налажена жизнь.
Артем надеется, что «Зенит» станет чемпионом, и не пойдет на уход», -
приводит слова Булыкина «Спорт FM».
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