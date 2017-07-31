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Дмитрий Булыкин: Переход Дзюбы в «Локомотив» маловероятен

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Локомотив».

«На мой взгляд, это маловероятно. Он сам не пойдет на этот переход. В Санкт-Петербурге у него налажена жизнь.  Артем надеется, что «Зенит» станет чемпионом, и не пойдет на уход», - приводит слова Булыкина «Спорт FM».

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