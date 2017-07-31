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Салихамиджич официально представлен в качестве спортивного директора «Баварии» (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 31 июля в Мюнхене состоялась пресс-конференция, на которой был представлен новый спортивный директор «Баварии».

Напомним, в июле прошлого года пост спортивного директора «красных» покинул Маттиас Заммер, и с тех пор должность оставалась вакантной.

Планировалось, что ее займет бывший капитан команды Филипп Лам, однако футболист, завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17, отклонил предложение руководства клуба.

В результате, спортивным директором «Баварии» был назначен 40-летний босниец Хасан Салихамиджич. С этим его поздравил новоиспеченный капитан команды Мануэль Нойер.

Нового функционера представили журналистам президент «Баварии» Ули Хенесс и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Салихамиджич играл за «Баварию» с 1998 по 2007 год на позициях крайнего защитника, вингера и нападающего.

В составе команды он шесть раз становился чемпионом Германии, а в 2001 году «Браццо» стал победителем Лиги чемпионов. С 2007 по 2011 год Хасан играл в серии А за туринский «Ювентус».

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