StarLadder анонсировала два турнира по StarCraft II

CoollerZ: Надоело, что постоянно акцентируют внимание на возрасте, в тридцать один с реакцией все нормально

Игрок Natus Vincere в дисциплине Quake Champions Антон «coollerZ» Синьгов в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о переходе в Natus Vincere, а также поделился мнением о значимости возраста в киберспорте.