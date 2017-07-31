StarLadder анонсировала два турнира по StarCraft II
Компания StarLadder совместно с Blizzard проведет два турнира по StarCraft II для игроков из СНГ.
В Amateur Series смогут принять участие все желающие. Игроки сразятся за призовой фонд в 500 долларов и четыре путевки на Ultimate Series. Первые матчи будут сыграны 12-13 августа, а финальные — 9-10 сентября.
На Ultimate Series сыграют восемь наиболее успешных игроков рейтингового 1х1 режима, четыре победителя Amateur Series и четыре победителя открытых квалификаций. Призовой фонд турнира составит 2 500 долларов. Первые матчи пройдут 16-17 сентября, а финальные — 21-22 октября.
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