«Лион»: Трансфер Мамманы обошелся «Зениту» в 16 млн евро
Источник: ФК «Лион»Комментарии
«Лион» раскрыл подробности перехода защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».
Сумма трансфера Мамманы составила 16 млн евро. Также французский клуб получит 20% от следующей перепродажи игрока.
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Напомним, 31 июля Эмануэль Маммана прошел медосмотр в Петербурге, а позже подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на пять лет.
Защитник выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. Портал Transfermarkt оценивает Мамману в 7 миллионов евро.
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