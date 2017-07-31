«Лион»: Трансфер Мамманы обошелся «Зениту» в 16 млн евро

«Лион» раскрыл подробности перехода защитника Эмануэля Мамманы в «Зенит».

Сумма трансфера Мамманы составила 16 млн евро. Также французский клуб получит 20% от следующей перепродажи игрока.

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Напомним, 31 июля Эмануэль Маммана прошел медосмотр в Петербурге, а позже подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на пять лет.

Защитник выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. Портал Transfermarkt оценивает Мамману в 7 миллионов евро.