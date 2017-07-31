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Мелихов продлил контракт с «Томью» на один сезон

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Голкипер «Томи» Александр Мелихов продлил контракт с клубом на один год, сообщает официальный сайт томской команды.

19-летний Мелихов присоединился к «Томи» перед сезоном 2016-17. В молодежном первенстве сыграл 15 матчей, в которых пропустил 19 мячей. В марте 2017 года дебютировал за основную команду, проведя 7 встреч в премьер-Лиге.

В текущем сезоне в ФНЛ Мелихов сыграл три матча и пропустил два гола. 

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