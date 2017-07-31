Мелихов продлил контракт с «Томью» на один сезон
Источник: ФК «Томь»Комментарии
Голкипер
«Томи» Александр Мелихов продлил контракт с клубом на один год, сообщает
официальный сайт томской команды.
19-летний Мелихов присоединился к «Томи»
перед сезоном 2016-17. В молодежном первенстве сыграл 15 матчей, в которых
пропустил 19 мячей. В марте 2017 года дебютировал за основную команду, проведя
7 встреч в премьер-Лиге.
В текущем сезоне в ФНЛ Мелихов сыграл три матча и пропустил два гола.
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