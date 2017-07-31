«Спартак» – «Краснодар». Видео голов
Видео голов из матча 3-го тура РФПЛ «Спартак» - «Краснодар».
Гол Промеса с пенальти
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 1:0 38' Куинси Промес @QPromes (пенальти) pic.twitter.com/9owvNCAqz4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 31 июля 2017 г.
Гол Фернандо
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 2:0 45+1' Лукас Фернандо pic.twitter.com/DvXYdcNXHn— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 31 июля 2017 г.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция