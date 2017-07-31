Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 0Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкон и Это’О принесли победу «Антальяспору» в матче с «Гамбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча турецкий «Антальяспор» на выезде переиграл немецкий «Гамбург» со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились бывший нападающий «Локомотива» Майкон и экс-форвард «Анжи» Самюэль Это’О.

В следующем матче «Антальяспор» 13 августа в рамках первого тура чемпионата Турции сыграет с «Бешикташом», а «Гамбург» 6 августа проведет контрольную игру с «Эспаньолом». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболисты «Порту» забили четыре безответных мяча в ворота «Депортиво»В рамках товарищеского матча «Порту» разгромил «Депортиво» со счетом 4:0.«МЮ» обыграл «Волеренгу» в товарищеском матчеТоварищеский матч между норвежской «Волеренгой» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «МЮ».Иван Ракитич: Судья трижды оскорбил меня во время матча с «Реалом»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что главный арбитр матча с мадридским «Реалом» американец Хаир Марруфо трижды оскорбил его во время игры.Зинедин Зидан: Поражение от «Барселоны» обидно, но оно меня не беспокоитГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» на Международном кубке чемпионов.«Барселона» обыграла «Реал» в Майами и завоевала Международный Кубок чемпионовФутболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов (3:2).
Футбол
Макгиди выставил на продажу свой дом в Шотландии
Футбол
Ригони станет игроком «Зенита» в течение двух суток
Футбол
Александр Тарханов: Причина ухода Галстяна не связана с «договорняком»
Хоккей
Борис Михайлов: ЦСКА стал играть в пас, порой в ущерб делу
все новости
фк антальяспор
фк антальяспоркалендарьстатистика
Гамбург
Гамбургкалендарьстатистика
Майкон
Майконвсе новости
Самюэль Это'О
Самюэль Это'Овсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости