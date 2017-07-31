Майкон и Это’О принесли победу «Антальяспору» в матче с «Гамбургом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
рамках товарищеского матча турецкий «Антальяспор» на выезде переиграл немецкий «Гамбург»
со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились бывший нападающий «Локомотива» Майкон и экс-форвард «Анжи» Самюэль Это’О.
В следующем матче «Антальяспор» 13 августа в рамках первого тура чемпионата Турции сыграет с «Бешикташом», а «Гамбург» 6 августа проведет контрольную игру с «Эспаньолом».
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