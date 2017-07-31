Магомед Даудов: Победы на старте сезона придают команде уверенности
Президент «Ахмата» Магомед Даудов
прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче третьего тура чемпионата
России.
«Сегодня команда еще раз
продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты
контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за
старание.
В Российской премьер-лиге
дебютировал еще один воспитанник чеченского футбола Аюб Бацуев. Мы желаем ему
удачи и дальнейшего прогресса в большом футболе. Местным воспитанникам Зауру Садаеву и Андрею Семенову вручили перед игрой именные
футболки за 100 матчей в РФПЛ.
После трех туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенности в дальнейшем. Всех с победой»» – написал Даудов в Инстаграме.
Матч
Голы
Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).
Состав
Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)
Предупреждения:
Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция