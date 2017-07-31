Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 0Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Магомед Даудов: Победы на старте сезона придают команде уверенности

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Сегодня команда еще раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за старание.

В Российской премьер-лиге дебютировал еще один воспитанник чеченского футбола Аюб Бацуев. Мы желаем ему удачи и дальнейшего прогресса в большом футболе. Местным воспитанникам Зауру Садаеву и Андрею Семенову вручили перед игрой именные футболки за 100 матчей в РФПЛ.

После трех туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенности в дальнейшем. Всех с победой»» – написал Даудов в Инстаграме.

Голосование: Будет ли «Ахмат» бороться за еврокубки?

Матч

Ахмат - Динамо - 2:0 (0:0)

Голы

Митришев 80 (1:0). Родолфо 83 (2:0 - пен.).

Состав

Ахмат: Городов, Родолфо (Бацуев, 87), Семёнов, Сампайо, Анхель, Уциев, Иванов, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Лео, Садаев (Митришев, 61)

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Ташаев, Сапета, Ионов, Соснин (Бечирай, 84), Луценко, Панченко (Вандерсон, 69)

Предупреждения:

Раванелли, 58; Анхель, 73 - Соснин, 19; Козлов, 77

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Ростов» начал подготовку к игре с «Анжи»Сегодня футболисты «Ростова» провели тренировку на запасном поле стадиона «Олимп-2».Однажды Кузяев забил «Зениту» в ленинградском дерби, а Игнашевич стал последнимОднажды Кузяев забил «Зениту» в ленинградском дерби, а Игнашевич стал последнимВ третьем туре чуть ли не половина команд установили или повторили клубные рекорды в российских чемпионатах.Работа мясника – разделать быка. «Спартак» покромсал «Краснодар» на стейкиРабота мясника – разделать быка. «Спартак» покромсал «Краснодар» на стейкиМосковский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 3-го тура РФПЛ. Корреспондент «Советского спорта» - о победе красно-белых в первом домашнемПромес и Фернандо принесли победу «Спартаку» в матче с «Краснодаром»В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом 2:0.
Футбол
Макгиди выставил на продажу свой дом в Шотландии
Футбол
Ригони станет игроком «Зенита» в течение двух суток
Футбол
Александр Тарханов: Причина ухода Галстяна не связана с «договорняком»
Хоккей
Борис Михайлов: ЦСКА стал играть в пас, порой в ущерб делу
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости