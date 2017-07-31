Магомед Даудов: Победы на старте сезона придают команде уверенности

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Сегодня команда еще раз продемонстрировала высокий уровень профессионализма. Наши футболисты контролировали ход поединка, играли первым номером и были вознаграждены за старание.

В Российской премьер-лиге дебютировал еще один воспитанник чеченского футбола Аюб Бацуев. Мы желаем ему удачи и дальнейшего прогресса в большом футболе. Местным воспитанникам Зауру Садаеву и Андрею Семенову вручили перед игрой именные футболки за 100 матчей в РФПЛ.

После трех туров мы имеем 100-процентный результат. Это очень важно, потому как победы на старте сезона придают команде уверенности в дальнейшем. Всех с победой»» – написал Даудов в Инстаграме.