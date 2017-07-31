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Промес и Фернандо принесли победу «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Квинси Промес, реализовавший пенальти на 38-й минуте встречи. Удвоил преимущество красно-белых Фернандо, забивший на последний минуте первого тайма.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛ и с пятью очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре москвичи отправятся в Санкт-Петербург, где 6 августа сыграют с «Зенитом», а подопечные Игоря Шалимова в этот же день примут «Урал».

«Спартак» - «Краснодар». Видео голов

РФПЛ
3-й тур

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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