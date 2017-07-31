Промес и Фернандо принесли победу «Спартаку» в матче с «Краснодаром»
В матче третьего тура
чемпионата России московский «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом
2:0.
Счет в матче открыл
полузащитник Квинси Промес, реализовавший пенальти на 38-й минуте встречи.
Удвоил преимущество красно-белых Фернандо, забивший на последний минуте первого
тайма.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
«Спартак» одержал первую
победу в текущем сезоне РФПЛ и с пятью очками поднялся на седьмое место в
турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе
на одно очко больше.
В следующем туре москвичи отправятся в Санкт-Петербург, где 6 августа сыграют с «Зенитом», а подопечные Игоря Шалимова в этот же день примут «Урал».
«Спартак» - «Краснодар». Видео голов
РФПЛ
3-й тур
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция