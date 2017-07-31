Промес и Фернандо принесли победу «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» дома переиграл «Краснодар» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Квинси Промес, реализовавший пенальти на 38-й минуте встречи. Удвоил преимущество красно-белых Фернандо, забивший на последний минуте первого тайма.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛ и с пятью очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а «Краснодар» расположился на пятой строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре москвичи отправятся в Санкт-Петербург, где 6 августа сыграют с «Зенитом», а подопечные Игоря Шалимова в этот же день примут «Урал».

«Спартак» - «Краснодар». Видео голов

РФПЛ

3-й тур