Игорь Шалимов: Нарвались на пенальти и классный штрафной
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о поражении от «Спартака»
- Первый тайм был неплохой, контролировали больше мяч, создавали моменты. Но нарвались на пенальти, плюс штрафной – индивидуальное мастерство Фернандо. Во втором тайме старались, но было много контратак у «Спартака». Игра была неплохая, а результатом не удовлетворены.
- На ваш взгляд, был пенальти?
- Да.
- «Краснодар» сыграл без ярко выраженного нападающего.
Почему?
- Игнатьев за молодежку забил три гола. Смолов и Лаборде травмированы. У нас больше выбора нет. Меняли местами Классона и Вандерсона.
- Почему Рамирес не вышел в стартовом составе?
- У нас сложная ситуация, много травмированных россиян. Исходили из этого, думали, какие позиции могли чуть-чуть ослабить.