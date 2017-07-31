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Игорь Шалимов: Нарвались на пенальти и классный штрафной

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о поражении от «Спартака»

- Первый тайм был неплохой, контролировали больше мяч, создавали моменты. Но нарвались на пенальти, плюс штрафной – индивидуальное мастерство Фернандо. Во втором тайме старались, но было много контратак у «Спартака». Игра была неплохая, а результатом не удовлетворены.

- На ваш взгляд, был пенальти?
- Да.

- «Краснодар» сыграл без ярко выраженного нападающего. Почему?
- Игнатьев за молодежку забил три гола. Смолов и Лаборде травмированы.  У нас больше выбора нет. Меняли местами Классона и Вандерсона.

- Почему Рамирес не вышел в стартовом составе?
- У нас сложная ситуация, много травмированных россиян. Исходили из этого, думали, какие позиции могли чуть-чуть ослабить.

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