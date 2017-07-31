Александр Самедов: Обязаны были побеждать, потому что в первых играх потеряли очки
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился
впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура
чемпионата России.
«Матч получился, конечно, тяжелым, потому что противостояли
очень хорошей команде. Мы обязаны были побеждать, потому что в первых двух
играх потеряли очки.
Пришло много
зрителей, хотели их порадовать. Тренерский штаб не мог докричаться до дальней
бровки, чтобы мы играли немного поуже. Я должен был передать игрокам, чтобы мы
были компактными.
Я минуты с 15-й начал играть в середине. Для меня это не проблема. Стал играть инсайда. Вполне комфортно себя там чувствовал, – сказал Самедов в эфире «Матч ТВ».
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция