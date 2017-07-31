Александр Самедов: Обязаны были побеждать, потому что в первых играх потеряли очки

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Матч получился, конечно, тяжелым, потому что противостояли очень хорошей команде. Мы обязаны были побеждать, потому что в первых двух играх потеряли очки.

Пришло много зрителей, хотели их порадовать. Тренерский штаб не мог докричаться до дальней бровки, чтобы мы играли немного поуже. Я должен был передать игрокам, чтобы мы были компактными.

Я минуты с 15-й начал играть в середине. Для меня это не проблема. Стал играть инсайда. Вполне комфортно себя там чувствовал, – сказал Самедов в эфире «Матч ТВ».