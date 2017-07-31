Массимо Каррера: Посвящаю победу Пилипчуку

Главный тренер «Спартака» Массисмо Каррера рассказал о победе над «Краснодаром».

- Прежде чем отвечать на вопросы, хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свою работу.

- Насколько довольны тем, как команда играла при счете 2:0?

- Провели хороший матч, нормально, что у нас возникают трудности в игре против такой команды, как «Краснодар». Думаю, что этот клуб может бороться чемпионство. Я доволен, потому что наша команда опять нашла дух бойца. Думаю, что победа заслужена.