Массимо Каррера: Посвящаю победу Пилипчуку
Главный тренер «Спартака» Массисмо Каррера рассказал о победе над «Краснодаром».
- Прежде чем отвечать на вопросы, хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свою работу.
- Насколько довольны тем, как команда играла при счете 2:0?- Провели хороший матч, нормально, что у нас возникают трудности в игре против такой команды, как «Краснодар». Думаю, что этот клуб может бороться чемпионство. Я доволен, потому что наша команда опять нашла дух бойца. Думаю, что победа заслужена.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция